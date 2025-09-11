به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس هیئت دوچرخه سواری مهاباد و مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این رقابت‌ها ۳۰ دوچرخه سوار از ۵ استان حضور داشتند.

دیاکو توتونچی با اشاره به اینکه این رقابت‌ها در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد، افزود: شرکت کنندگان بیشتر در بخش رقابتی و استقامتی کوهستان خودرا محک زدند.

نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد هم با بیان اینکه این چند روز شهرستان مهاباد میزبان رقابت‌های ملی و ورزشی است، گفت: با تعامل و همکاری ادارات مختلف به ویژه برای برگزاری این رقابت‌ها شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد یار و یاور اداره ورزش و جوانان بود.

در پایان از نفرات برتر در رده‌های سنی و عوامل برگزاری این مسابقات تجلیل شد.