جشن بزرگ خیابانی «امت احمد» در جوار برج قابوس، بزرگ‌ترین برج آجری جهان، با حضور پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، گنبدکاووس این روز‌ها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. شهری که آن را «پایتخت وحدت ایران‌زمین» می‌نامند، به صحنه‌ای از همدلی و انسجام ملی تبدیل شد.

زندگی مسالمت‌آمیز ۱۷ قوم در کنار یکدیگر، افتخاری بزرگ برای این خطه است و جشن‌های باشکوه مردمی گواهی روشن بر این همزیستی و همدلی است.

جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) با برپایی ۹۰ غرفه خدماتی، فرهنگی و اجتماعی همراه بود و فضایی پرنشاط و صمیمی برای خانواده‌ها و جوانان فراهم آورد.

موج شادی و همبستگی در جای‌جای این جشن به چشم می‌خورد و بار دیگر تصویر زیبایی از انسجام ملی را به نمایش گذاشت.

حاضران در این جشن با تاکید بر اینکه امت پیامبر اسلام (ص) امتی جدایی‌ناپذیر است، ابراز امیدواری کردند که این همدلی و وحدت، الگویی برای سراسر ایران و جهان اسلام باشد.