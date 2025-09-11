تیم خاتون بم در نخستین حضور خود در لیگ قهرمانان زنان آسیا با حریفانی از چین، هند و ازبکستان مصاف خواهد داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، قرعه‌کشی مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۵-۲۰۲۶ امروز (۲۰ شهریور) با حضور نمایندگان باشگاه‌های شرکت‌کننده در کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد.

در این قرعه‌کشی، تیم خاتون بم نماینده فوتبال ایران در گروه B قرار گرفت و باید برابر حریفان قدرتمندی رقابت کند. شاگردان خاتون بم در این گروه با تیم ووهان چین به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی، بنگال هند و نسف‌قارشی ازبکستان هم‌گروه شدند.

این رقابت‌ها نخستین تجربه جدی فوتبال زنان ایران در سطح آسیایی پس از رسمی شدن لیگ قهرمانان زنان AFC محسوب می‌شود و نماینده کشورمان امیدوار است بتواند نمایشی درخور در برابر رقبای پرقدرت خود ارائه دهد.