

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد گفت: به مناسبت ولادت باسعادت رسول مکرم اسلام (ص) و با هدف صیانت از اموال مردم، طرح ویژه ترخیص خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های استان آغاز شد.



وی با تبریک هفته وحدت اسلامی و تشکر از همراهی آحاد مردم با نیروی انتظامی استان در اجرای طرح‌های مختلف ادامه داد: در این طرح که تا پایان شهریورماه جاری ادامه دارد، خودرو‌های توقیفی با تخفیف ۵۰ درصدی از پارکینگ‌ها ترخیص می‌شوند.