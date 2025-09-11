پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی برای ترخیص خودروهای توقیفی از پارکینگها تا پایان شهریور ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد گفت: به مناسبت ولادت باسعادت رسول مکرم اسلام (ص) و با هدف صیانت از اموال مردم، طرح ویژه ترخیص خودروهای توقیفی در پارکینگهای استان آغاز شد.
وی با تبریک هفته وحدت اسلامی و تشکر از همراهی آحاد مردم با نیروی انتظامی استان در اجرای طرحهای مختلف ادامه داد: در این طرح که تا پایان شهریورماه جاری ادامه دارد، خودروهای توقیفی با تخفیف ۵۰ درصدی از پارکینگها ترخیص میشوند.