به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ رئیس جمهور در نشست فعالان سیاسی استان اردبیل در استانداری گفت: احزاب و جریانها و سیاستها باید در میدان عمل خودشان را نشان بدهند؛ رقابت در خدمت به مردم است نه در گرفتنِ قدرت و حذف کردنِ دیگران؛ رقابت در این است که چه کسی میتواند بیشتر گره از کارِ مردم باز کند و مرهمِ دردِ مردم باشد. اگر این کار را بکنیم توانستهایم حکومت اسلامی را حفظ کنیم وگرنه موفق نخواهیم بود.
مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه ما در دعای ماه مبارک رمضان از خداوند میخواهیم هر اسیری را آزاد کند، هر فقیری را غنی کند گفت: در این دعا نمیگوید هر مسلمانی، میگوید هر انسانی را، و این یعنی ما باید با همین رویکرد در حوزههای مختلف گام برداریم.
رئیس جمهور افزود: اگر این گونه کار کنیم مردم باور میکنند حکومت اسلامی خوب است، اما اگر قرار باشد هر گروهی بیاید به فکر گروه و دسته و جناح خودش باشد و به آنها اهمیت بدهد، هیچ لطفی ندارد.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی با احزاب و گروههای سیاسی شکل میگیرد و جنگ ۱۲ روزه نشان داد همین توسعه اجتماعی دشمن را شکست داد و نا امید کرد افزود: دشمن خیال میکرد با چند موشکی که پرتاب کرد مردم را نا امید میکند و به خیابانها میآیند و حکومت را ساقط میکند، اما مردم ما به واقع سنگ تمام گذاشتند.
آقای پزشکیان افزود: مردم وقتی ببینند بین آنها و دوست و آشنای خودمان هیچ فرقی قائل نیستیم و کار مردم را حل میکنیم، قرآن میگوید حکومت برای اجرای حق است و دوم مراقب هوای نفس خود باش و در نماز هم میگوییم بین دوست و دشمن براساس عدالت فرق قائل باشید؛ حضرت علی خدا و مردم را یک طرف میگذارد و اقوام و آشنایان را در طرف دیگر؛ و میگوید اگر این کار را نکنی خدا دشمن تو میشود.
او تأکید کرد: این که حرفِ ما را گوش نمیدهند این است که بین حرف و عملِ ما تفاوت وجود دارد، وگرنه مردم حرف مسئولِ راستگو و درستکار، و مسئولی که بین به حرفِ خود و عمل میکند میپذیرند و از او حمایت میکنند.
رئیس جمهور در نشست فعالان سیاسی استان اردبیل در استانداری ادامه داد: اگر مردم کمی مشکل دارند و ناراضی هستند مشکل از ماست که نتوانستیم حرف و عملمان را هماهنگ کنیم؛ شما برادران عزیز و استادان سیاست هستید و میدانید که اسلام و دین آمده که قسط و عدل را در جامعه پیاده کند و در اگر بشود، ۹۰ درصد جامعه راضی و خشنود خواهند شد، ۱۰ درصدِ باقی مانده هم در هر شرایطی ناراضی هستند و نمیشود برای آنها کاری کرد.
آقای پزشکیان گفت: با مردم صادقانه رفتار کنید که باورشان به دین و اسلام و حکومت اسلامی خدشه دار نشود، عدل و امامت جزو دستورالعمل کار ماست که باید به آن پایبند باشیم، ما باید با کمک هم عدالت را در جامعه پیاده کنیم و با هم دعوا نداشته باشیم و اجازه دهیم اگر کسی کاردان است به رفع مشکلات جامعه کمک کند.
وی تأکید کرد: ما باید در جریانهای فکری و سیاسی و احزاب، بدون برچسب زدن به یکدیگر و با نگاه عادلانه به انسانها اجازه دهیم کارِ خوب اجرایی شود و بستر را آماده کنیم که احزاب و گروهها بر اساس حق و عدالت کارشان را انجام دهند.
رئیس جمهور گفت: میدانِ خدمت برای همه باید باز باشد، نه اینکه با تهمت و تنگ نظری عرصه را برای کار و خدمت به مردم تنگ کنیم.
آقای پزشکیان افزود: در جنگ ۱۲ روزه هم مشخص شد هیچ کسی با خائنان و وطن فروشان موافق نیست و آنها را حمایت نمیکند، کدام انسان آزادهای کشورش را به صهیونیسم میفروشد؟! آنهایی که این کار را کردهاند از حمایت هیچ کسی در این مملکت بهرهمند نمیشوند.
وی گفت: تقوا یعنی تصمیم و حرکتِ بدونِ خطا برای خدا، و برای خدا یعنی برای مردم؛ هر کسی به مردم خدمت کند و در این راه صادق باشد مورد حمایت مردم و خداوند خواهد بود. ما هم خدمت گذارِ مردم هستیم و از هیچ کسی بالاتر نیستیم و معتقدیم باید شهرو روستا و استان و کشورمان را به بهترین حالتِ ممکن ارتقا دهیم و نباید اجازه دهیم شهر و روستایمان کمتر از بقیه باشد.