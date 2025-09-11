به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی گفت: همزمان با ۹ استان کشور مراسم ساخت بیش از ۶۹۰ واحد مسکونی کارگری، هفته آینده آغاز می‌شود.

وی افزود: از این تعداد ۵۱۰ واحد مسکن مربوط به کارکنان شرکت مناطق نفتخیز جنوب در اهواز و ۱۸۰ واحد مسکن کارگری مربوط به شهرداری ماهشهر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان بیان کرد: طرح مسکن کارگری از برنامه‌های دولت چهاردهم است که با مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزرات راه و شهرسازی و استانداری خوزستان اجرا می‌شود.