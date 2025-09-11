تمرینات المپیکی جودوکاهای ناشنوا پیگیری میشود
پنجمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جودو ناشنوایان برای حضور در بازیهای المپیک از فردا آغاز می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ۹ اردونشین تیم ملی جودو ناشنوایان امروز (۲۰ شهریور) وارد کمپ تیمهای ملی فدراسیون میشوند تا تمریناتشان را در قالب پنجمین مرحله اردوی آماده سازی، ۲۱ تا ۳۰ شهریور زیر نظر محمدرضا لوئی مقدم (سرمربی) و محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) پیگیری کنند.
اسامی اردونشینان تیم ملی جودو ناشنوایان به این شرح است:
امیر محمد دفتری (استان تهران)
علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)
مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)
علی شیخ (استان خراسان رضوی)
محمد رسول صالحی (استان خراسان رضوی)
فرید عساکره (استان خوزستان)
مهرداد صیدی (استان کرمانشاه)
مسعود رستگار (استان کرمانشاه)
حسین الله کرمی (استان مرکزی)
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.