فرمانده انتظامی استان اردبیل، از دستگیری سارق سابقهدار سیم و کابل برق با ۲۰ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی افزود: سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با انجام بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی ردپای سارقی سابقهدار در رابطه با این سرقتها شناسایی شد که سارق در یک عملیات توسط مأموران کلانتری ۱۲ فلسطین دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به اعتراف سارق به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارق چهار میلیارد ریال است.
تقوی همچنین از مبارزه و مقابله بیامان با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولویت گروه کالایی لوازم خانگی، آشپزخانه و لوازم یدکی را همزمان با سراسر کشور و به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری مأموران انتظامی و پلیسهای تخصصی اجرا کردند.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و ناامنکنندگان اقتصاد کشور یکی از اولویتهای مأموریتی پلیس بوده و با جدیت در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل در حال پیگیری و اجرا است.