بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از جاذبههای استان قزوین بازدید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استان قزوین هزار و ۲۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی دارد.
طبق اعلام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه که در فهرست آثار جهانی ثبت شده، بیشترین استقبال گردشگران را داشته است.
قلعه الموت، پل معلق اوج، دولتخانه صفوی و آبانبارهای تاریخی هم بیشترین مقصد گردشگران بوده است.
در حوزه طبیعتگردی نیز مناطقی همچون دریاچه اوان، دره الموت و جنگلهای کوهستانی قزوین، میهمانان زیادی را جذب کرده است.
مسئولان استان اعلام کردهاند توسعه زیرساختهای گردشگری، از جمله اقامتگاههای بومگردی، مسیرهای دسترسی و پیگیری ثبت جهانی آثار در دستور کار قرار دارد.
در این میان، قلعه الموت، هم پس از کاروانسرای تاریخی سعد السطلنه در مسیر ثبت جهانی قراردارد.