به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استان قزوین هزار و ۲۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی دارد.

طبق اعلام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه که در فهرست آثار جهانی ثبت شده، بیشترین استقبال گردشگران را داشته است.

قلعه الموت، پل معلق اوج، دولت‌خانه صفوی و آب‌انبار‌های تاریخی هم بیشترین مقصد گردشگران بوده است.

در حوزه طبیعت‌گردی نیز مناطقی همچون دریاچه اوان، دره الموت و جنگل‌های کوهستانی قزوین، میهمانان زیادی را جذب کرده است.

مسئولان استان اعلام کرده‌اند توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مسیر‌های دسترسی و پیگیری ثبت جهانی آثار در دستور کار قرار دارد.

در این میان، قلعه الموت، هم پس از کاروانسرای تاریخی سعد السطلنه در مسیر ثبت جهانی قراردارد.