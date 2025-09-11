به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: در گزارشی مبنی بر حادثه غرق شدگی ۲ کودک در استخر کشاورزی روستای بیغرد از توابع شهرستان خنج، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

محمدرضا وکیل زاده افزود: خانواده پس از با خبر شدن از غرق شدن ۲ کودک، به سمت پایگاه اورژانس بیغرد حرکت کردند و همزمان با تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، ۲ پایگاه اورژانس بیغرد و خنج فعال شدند.

وی بیان کرد: عوامل اورژانس با توجه به وضعیت علایم حیاتی، ایست قلبی-تنفسی هر ۲ کودک را تایید و احیای قلبی-ریوی آغاز کردند اما با توجه به ادامه روند احیا تا بیمارستان، هر دو کودک جان باختند.