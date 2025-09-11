پخش زنده
در روزگاری که اختلافها خبر ساز میشوند خیابان شهید بهشتی بجنورد با وحدتش، داستانی از صلح و همدلی را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ خیابان شهید بهشتی شهر بجنورد، نمونه و نماد وحدت اقوام و همزیستی مسالمت آمیز آنان کنار یکدیگر است.
در قلب بجنورد، خیابانی هست که رنگینکمانی از فرهنگها را در خود جای داده، جایی که ترکمن، کرد و فارس، و تات نه در کنار هم، که با هم زندگی میکنند.
در روزگار پر از خبرهای تلخ، این خیابان بجنورد خبر خوشی دارد، اینکه ما هنوز میتوانیم در کنار هم، بیهیچ مرزی زندگی کنیم.
هر کدامشان از ریشهای متفاوت، اما ریشههایشان در یک خاک پیوند خورده، اینجا صدای لهجهها، تفاوت نیست، نوای همدلی است.