به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سحر ناصر بخت، گفت: ۲۸ گروه لوایح خود را برای شرکت در اولین موت کورت ملی حقوق خانواده به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند.

دبیر کمیته علمی اولین موت کورت ملی حقوق خانواده، گفت: این رویداد با حضور وکلا، کارآموزان حقوقی و دانشجویان مقاطع مختلف حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

سحر ناصربخت خاطرنشان کرد: محمدرضا ویژه رئیس کمیته علمی، حبیب الله رحیمی، علی تقی زاده، مجیدرضا مومنی، محمود عباسی، ستار پروین، سیداحمد حبیب نژاد، حسین داوودی، منصور فتحی، هدی غفاری و ماهرو غدیری اعضای کمیته علمی اولین موت کورت ملی حقوق خانواده هستند.

او افزود: رضا قانع، عظیم آقابابایی، سحر شریفیان و فائزه فاضلی داوری لوایح ارسالی به دبیرخانه را برعهده دارند.

دبیر کمیته علمی اولین موت کورت ملی حقوق خانواده، گفت: مهدیه محمدتقی زاده و سحر ناصربخت دبیران کمیته و عظیم آقابابایی نیز طراح پرونده اولین موت کورت ملی حقوق خانواده هستند.

دبیرکمیته علمی اولین دوره موت کورت ملی حقوق خانواده نیز گفت: گروه‌های شرکت کننده از استان‌های مختلف در این رویداد علمی حضور دارند.

مهدیه محمدتقی زاده، گفت: این دانشگاه به عنوان پایتخت علوم انسانی با هدف ترویج کاربردی مسائل و موضوعات آموزشی حقوقی پیشرو در برگزاری موت کورت، رتبه‌های ملی و بین المللی را در بین دانشگاه‌های کشور کسب کرده است.

او افزود: فاطمه سادات کامل، فاطمه مروتی، فاطمه فیروزی، طناز توکلی، نرگس السادات حسین پور، فائزه فاضلی ، سحر شریفیان، محمدمهدی بهارناز، علیرضا کیایی، محمد مولاهویزه، محمدمهدی فتحی و رضا قانع کمیته اجرایی این رویداد را برعهده دارند.

استاد مشاور انجمن حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبائی، افزود: انجمن علمی حقوق خانواده با هدف تعمیق و توسعه دانش حقوق خانواده در سطح ملی، اولین دوره موت کورت ملی حقوق خانواده را برگزار می‌کند.