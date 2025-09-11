به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رضا البرزی گفت: جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین لوازم تحصیلی و دیگر نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان نیازمند در سراسر کشور آغاز شده و در سه مقطع زمانی اجرا خواهد شد.

وی افزود: مرحله نخست این پویش، برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ها در سطح مناطق و شهرستان‌ها از هفته سوم شهریور است. در آخرین جمعه شهریورم نیز پایگاه‌هایی به شکل نمادین در مصلا‌های نماز جمعه استان و شهرستان‌ها برپا می‌شود و در هفته نخست مهرماه هم جشن عاطفه‌ها با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی در مدارس برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد البرز با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم کمک‌ها پیش از شروع سال تحصیلی به دست دانش‌آموزان برسد، چراکه مراسمی که در مهرماه برگزار می‌شود بیشتر رویکرد فرهنگی و ترویجی دارد.

البرزی ادامه داد: همکاری نزدیک کمیته امداد با آموزش و پرورش این امکان را فراهم کرده تا دانش‌آموزان نیازمند شناسایی‌شده که تحت پوشش امداد هم نیستند، از این کمک‌ها بهره‌مند شوند.

وی در تشریح روش‌های مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها گفت: نیکوکاران می‌توانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ در این پویش سهیم شوند. همچنین، کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* برای کمک‌های استانی و شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ نیز برای واریز کمک‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت: جشن عاطفه‌ها فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و همراهی با دانش‌آموزان نیازمند است. امیدواریم مردم نیکوکار البرز همچون سال‌های گذشته با حضور پررنگ خود زمینه‌ساز شور و نشاط آغاز سال تحصیلی فرزندان محروم شوند.