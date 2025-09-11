به گزارش خبرگزار صدا و سیمای استان خوزستان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طی ۱۱ ماه گذشته بالغ بر ۴ هزار بازرسی از مراکز تولیدی، توزیع و عرضه کالا‌های سلامت‌محور در سطح شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت و طی این مدت ۷۸ مرکز متخلف، شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شدند.

دکتر مسعود مهدوی نیا افزود: بیش از ۱۹۱ هزار کالای سلامت‌محور قاچاق به ارزش تقریباً ۷۰ میلیارد ریال کشف و ضبط گردید و بعد از صدور رای، این کالا‌ها معدوم و از چرخه مصرف خارج شدند.

وی ادامه داد: رخی کالا‌ها به شکل غیر مجاز و خارج از چهارچوب قانونی وارد کشور می‌شوند و، چون ارزیابی‌ها و آزمایشات لازم بر این کالا‌ها صورت نگرفته و منبع تولید آنها برای ما نامشخص است، می‌توانند سلامت جامعه را به خطر اندازند؛ بنابراین اداره بازرسی و رسیدگی به شکایت معاونت غذا و دارو به عنوان یک بازوی قوی در تعامل با سایر مدیریت‌های معاونت و نهاد‌های مرتبط در بحث نظارت بر کالا‌های سلامت فعالیت دارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه طی ۱۱ ماه گذشته با همکاری ارگان‌های نظامی و امنیتی، محموله‌های قابل توجهی از کالا‌های سلامت‌محور کشف و ضبط شد و پرونده‌های آنها به مراجع قضایی برای تصمیم‌گیری و صدور حکم ارسال شد، بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی، ۶۸۸ بازرسی مشترک از مراکزی مانند عطاری‌ها و باشگاه‌های ورزشی که در این مکان‌ها مکمل‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، انجام شد. در این بازرسی‌ها آموزش‌های لازم به افراد داده شد و در خصوص عدم ارائه هرگونه کالای قاچاق و خارج از ضوابط نظارتی وزارت بهداشت تاکید گردید.

دکتر مهدوی نیا گفت: ارتقای سطح سواد سلامت جامعه یک ضرورت جدی است. اگر شهروندان با اصول درست مصرف دارو، انتخاب غذای سالم، فواید بی‌نظیر تغذیه با شیر مادر و پیشگیری از عوارض ناشی از رفتار‌های پرخطر آشنا باشند، بسیاری از آسیب‌ها و هزینه‌های سنگین درمانی در آینده کاهش پیدا می‌کند. مشارکت مردم و ارتقای آگاهی آنان دو بال اصلی برای تحقق نظام سلامت کارآمد هستند و دانشگاه با همه توان در این مسیر گام برمی‌دارد.