به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در سی و پنجمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، رقابت‌های دانشجو معلمان دختر دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور در محل دانشگاه فرهنگیان حضرت فاطمه (س) قائم شهر در حال برگزاری است.

ابراهیمی معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: از مجموع ۱۶ هزار دانشجو معلمان شرکت کننده سراسر کشور ۱۸۰۹ نفر به صورت حضوری و غیرحضوری به مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت راه یافتند.

وی افزود: جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان دانشگاه‌های سراسر فرهنگیان کشور در هفت بخش و در۳۸ رشته آوایی و غیر آوایی در بخش‌های پژوهشی، ادبی، هنری، رسانه‌ای، فناوری، نوآوری قرآنی قرائت و حفظ و تواشیح و دعا برگزار شد.

معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: در پایان چهار روز رقابت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در مازندران ۱۳۴ نفر از برترین‌ها به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند تا با برگزیدگان سایر دانشگاه‌ها به رقابت بپردازند.

ریحانه دابویی رئیس دانشگاه فرهنگیان حضرت فاطمه (س) قائم شهر گفت: در سی و پنجمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های فرهنگیان ۳۶۰ دانشجو معلم دختر راه یافته به محله کشوری در دانشگاه فرهنگیان دخترانه قائم شهر با هم رقابت می‌کنند.

دابویی، محیط آرام و رقابت سالم با قضاوت اساتید و داوران مجرب را از ویژگی‌های سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان فرهنگیان کشور در قائم شهر عنوان کرد که از هفدهم تا بیست و یکم شهریور برگزار می‌شود.

