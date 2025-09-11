پخش زنده
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) با حضور پرشور جوانان و نوجوانان در بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ شرکت کنندگان در این همایش خواستار تداوم این گونه برانامه های شاد و مفرح شدند و ورزش را لازمه ادامه زندگی سالام و با نشاط دانستند.
در این برنامه، دوچرخهسواران مسیر فرهنگسرا تا شهربازی را طی کرده و در پایان مراسم، هدایایی به قید قرعه به شرکتکنندگان اهدا شد.
محمود قدوسی، رئیس هیئت دوچرخهسواری بسیج شهرستان بجنورد، هدف از برگزاری این همایش را ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و ترویج فرهنگ دوچرخهسواری در جامعه عنوان کرد.
وی افزود: این گونه برنامهها میتواند نقش مؤثری در ترغیب جوانان به انجام فعالیتهای ورزشی و ایجاد فضای اجتماعی سالم داشته باشد.
مصیب اکبرزاده مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی هم در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما گفت: تلاش میکند با تقویت ورزش دوچرخه سواری ان را تا مرحله قهرمانی پیش ببرد.