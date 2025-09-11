هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از صدور هشدار سطح نارنجی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،افشین ابراهیمی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان آذربایجان شرقی گفت: سامانه بارشی فعال، رگبار شدید باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقت و احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد را به ویژه در مناطق کلیبر و نیمه شمالی استان به همراه خواهد داشت.
وی افزود: این وضعیت جوی میتواند باعث بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیرها، جاری شدن روانآب، آبگرفتگی معابر و وقوع صاعقه شود. همچنین احتمال اختلال در حمل و نقل، وزش باد شدید، لغزندگی جادهها، مهگرفتگی و کاهش دید و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی وجود دارد. خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت نیز از دیگر مخاطرات پیشبینی شده است.
ابراهیمی به شهروندان توصیه کرد: از برپا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری کنند. همچنین از عشایر، گردشگران و کوهنوردان خواست با احتیاط کامل در جابجاییها و فعالیتهای خود عمل کنند.
وی تاکید کرد: رانندگان در سفرهای بینشهری با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و به پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها توجه ویژه داشته باشند. همچنین اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها ضروری است.
مدیر روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی از آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادرسان برای مقابله با شرایط احتمالی خبر داد و از مردم خواست هشدارهای صادر شده را جدی بگیرند.