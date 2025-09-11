پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی ظهر امروز از پروژه مجتمع بومگردی، خدماتی، تفریحی و گردشگری در شهرستان تکاب بازدید کرد.
این مجتمع گردشگری در سهراهی تخت سلیمان - تکاب واقع شده و در زمینی به متراژ ۱۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.
فاز بومگردی این مجتمع سه هزار مترمربع و شامل ۱۰ واحد سنتی و ۵ واحد مدرن است که علاوه بر بومگردی، یک شهربازی سرپوشیده هم دارد.
میزان سرمایه اولیه برای این پروژه ۳۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.