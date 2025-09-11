پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از اجرای طرح گشت نظارتی مشترک برای بررسی بازار ویژه آغاز سال تحصیلی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدعلی محمدی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای نوشت افزار، کیف و کفش و پوشاک دانشآموزی در آستانه بازگشایی مدارس، بازرسان این اداره با حضور میدانی در بازار، نظارت بر قیمتها و کیفیت کالاهای عرضهشده را در دستور کار قرار دادهاند.
او افزود: حفظ آرامش بازار، جلوگیری از هر گونه گرانفروشی، عرضه کالای بیکیفیت و همچنین حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از مهمترین اولویتهای ما در این روزها است.
به گفته وی خانوادهها میتوانند در صورت مشاهده تخلفات احتمالی، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
محمدی از فعالیت ۳۵ هزار واحد صنفی سازمان یافته و دارای جواز در استان همدان خبر داد و گفت: این طرح به منظور فروش و توزیع اقلام مصرفی دانش اموزان با قیمت مناسب و کیفیت بالا در بازار اجرامی شود و تا پایان هفته اول مهر ماه ادامه دارد.
علیرضا فعله گری، معاون توسعه و برنامهریزی فرماندار همدان هم در این گشت و بازرسی مشترک گفت: هدف ما از این نظارتها قدردانی از اصناف و تنظیم بازار و پیشگیری از تخلف است اما با افرادی که اصرار بر ارتکاب تخلف و تضییع حقوق مردم داشته باشند قاطعانه برخورد میشود.
مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از بررسی قیمتهای خرید و فروش در واحدهای صنفی و درج قیمتها خبر داد و گفت: واحدهای صنفی برای فروشهای فوق العاده باید مجوز از تعزیرات حکومتی و اصناف داشته باشند و قیمتها را متناسب با نیاز بازار و به نفع خریداران کاهش دهند.