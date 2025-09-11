محصول تولیدی صنعتگران و فعالان اقتصادی استان مرکزی به ۸۱ کشور صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۸۱ کشور مقصد کالای صادراتی تولیدکنندگان و صنعتگران استان است.

میزان صادرات استان در ۵ ماهه ابتدایی امسال ۵۱۹ میلیون دلار و میزان واردات به ۳۵۲ میلیون دلار رسید.

کالای وارداتی استان، بیشتر ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی بوده است.

کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، امارات، ازبکستان، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بیشترین واردات را از کشورمان به خود اختصاص دادند.