پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور مالیاتی، از وصول هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان مالیات خبر داد که ۸۵۵ میلیارد تومان آن مالیات مستقیم بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ یوسف یعقوبی نژاد در گفتوگو با خبرگزاری صدا وسیما به رشد ۵ درصدی وصولیها، تحقق ۸۰ درصدی اهداف پیشبینیشده و اقدامات قاطع در مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات عملکرد با ۴۱ درصد از کل وصولیها، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده که ۶۷ درصد آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی است.
وی گفت: مالیات حقوق نیز ۱۳ درصد و سایر سرفصلها ۵ درصد از کل وصولیها را شامل میشوند.
مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد: تسلیم اظهارنامهها نیز به میزان ۶۲ میلیارد تومان ثبت شده است.
به گفته یعقوبی نژاد از دیگر نکات مهم، وصول ۶۲ میلیارد تومان درآمد مالیات سلامت و کسر مالیات مرتبط با ورزش از ارزش افزوده است. مالیات بر خودروهای لوکس نیز ۳.۵ میلیارد تومان وصول شده که بیانگر توجه به عدالت مالیاتی است.
وی همچنین گفت: برای حمایت از تولید و صادرات، از ابتدای سال تاکنون ۷۲ میلیارد تومان به عنوان استرداد مالیات به حساب صادرکنندگان واریز شده است. همچنین، شرکتهای بزرگ نظیر آلومینا و پتروشیمی، سهمی حدود ۴۰ درصدی از کل وصولیها را به خود اختصاص دادهاند که نقش مهمی در تأمین درآمدهای مالیاتی ایفا میکنند.