مدیرکل شیلات گیلان گفت: بیش از ۳ هزار تن ماهی سردآبی از نوع قزل آلا در مزارع پرورش این گونه از ماهیان در استان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ،کوروش خلیلی با بیان اینکه آبزی پروران از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تن ماهی سردآبی در استان تولید کردهاند گفت: این میزان ماهی سردآبی به ارزش حدود ۷۵۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی استان برداشت و روانه بازار شده است.
وی افزود: ماهیان سردآبی سالانه ۱۰ درصد از سبد تولیدات شیلاتی گیلان را پر میکند.
مدیرکل شیلات گیلان گفت: قزل آلا تنها گونه ماهی سردآبی است که در گیلان با استفاده از آب رودخانههای کوهستانی و ییلاقی که دمای آن کمتر از ۱۸ درجه است، پرورش داده میشود.