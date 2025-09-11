به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ،کوروش خلیلی با بیان اینکه آبزی پروران از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تن ماهی سردآبی در استان تولید کرده‌اند گفت: این میزان ماهی سردآبی به ارزش حدود ۷۵۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی استان برداشت و روانه بازار شده است.

وی افزود: ماهیان سردآبی سالانه ۱۰ درصد از سبد تولیدات شیلاتی گیلان را پر می‌کند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: قزل آلا تنها گونه ماهی سردآبی است که در گیلان با استفاده از آب رودخانه‌های کوهستانی و ییلاقی که دمای آن کمتر از ۱۸ درجه است، پرورش داده می‌شود.