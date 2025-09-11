پخش زنده
امروز: -
پانزده شهروند هندی که با وعده کار و درآمد راهی روسیه شده بودند، در جبهههای خونین جنگ اوکراین گرفتار شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، روزنامه هندو نوشت: این هندیان گرفتار، بدون آموزش نظامی و بدون امکان بازگشت بودند در حالیکه برخی از همراهانشان مفقود یا کشته شدهاند.
دو شهروند هندی گرفتار در منطقه دونتسک اوکراین فاش کردند که آنها و دست کم ۱۳ نفر دیگر با روادید دانشجویی یا گردشگری وارد مسکو شده بودند و سپس با وعده کار ساختمانی فریب داده شدند. اما در اقدامی غیرمنتظره، به اجبار به خدمت ارتش روسیه درآمدند و به خط مقدم جنگ اعزام شدند.
این افراد میگویند هیچگونه آموزش نظامی ندیدهاند و تنها با چند روز حضور در مسکو، مستقیم به مناطق جنگی اعزام شدند. آنها همچنین خبر دادهاند که شماری از همراهانشان در نبردها ناپدید شده یا جان باختهاند.
در حالیکه این قربانیان بارها به سفارت هند در مسکو درخواست کمک دادهاند، تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهاند. این افشاگریها در شرایطی مطرح میشود که پس از گفتوگوی نارندرا مودی نخستوزیر هند با ولادیمیر پوتین در ژوئیه ۲۰۲۴، روسیه رسماً اطمینان داده بود که هیچ شهروند هندی دیگر در نیروهای روسیه به خدمت گرفته نخواهد شد.
وزارت خارجه هند پیشتر تأیید کرده بود که ۱۲۷ شهروند این کشور در نیروهای روسیه حضور داشتهاند که ۹۸ نفر آزاد شدهاند، اما سرنوشت دستکم ۱۲ نفر همچنان نامعلوم باقی مانده است.