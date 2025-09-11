پخش زنده
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به ۴۰/۵ درصد کاهش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از آنکارا، شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه با کاهش ۲۵۰ واحد پایه، نرخ بهره سیاستی را از ۴۳ درصد به ۴۰/۵ درصد کاهش داد.
در چارچوب این تصمیم نرخ بهره وامدهی از ۴۶ درصد به ۴۳/۵ درصد کاهش یافت همچنین نرخ بهره استقراض نیز از ۴۱/۵ درصد به ۳۹ درصد تقلیل یافت.
مقامات بانک مرکزی اعلام کردند این کاهش در راستای حمایت از روند تثبیت اقتصادی و مدیریت پیش بینیها و انتظارات تورمی صورت گرفته است.
بهگفته کارشناسان، این اقدام میتواند ادامه چرخه کاهش نرخ بهره در ادامه سال ۲۰۲۵ باشد.