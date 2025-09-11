به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، تیم فوتبال خیبر در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خلیج فارس فردا ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۹ به مصاف فجر سپاسی شیراز می‌رود.

خیبر که با هدایت مهدی رحمتی، این‌روز‌ها در اوج آمادگی به سر می‌برد، در دو هفته ابتدایی لیگ برتر با دو پیروزی شیرین و ۶ امتیاز ارزشمند مقتدرانه در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد و به دنبال کسب سومین پیروزی متوالی و تثبیت جایگاه صدرنشینی خود در لیگ است.

فجر سپاسی شیراز هم با هدایت پیروز قربانی، تنها با یک امتیاز در رده هشتم جدول قرار‌گرفته که برای صعود به بالای جدول، نیازمند کسب امتیاز از این بازی دشوار خارج از خانه است.