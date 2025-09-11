پخش زنده
امروز: -
نخستین بار درکشور قالب مسی ۸ وجهی حاصل همکاری صنعت و دانش بنیان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بومی سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه گفت: فناوران صنعت موفق شد برای نخستین بار تختال هشت وجهی (Chamfered Slab Chamfered Slab) را در کشور تولید کنند؛ محصولی که با طراحی ویژه و کیفیت و دوام بیشتر، نقشی کلیدی در خودکفایی صنایع نفت، گاز و انرژی کشور خواهد داشت.
عباس محمدی با اشاره به دستیابی صنعتگران جوان در یک شرکت دانش بنیان به فناوری تولید قالب مسی ۸ وجهی ریخته گری مدام افزود: افزایش بهرهوری تولید و کاهش هدررفت مواد اولیه که منجر به کاهش هزینهها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مقایسه با تختال و ورق معمولی میشود و تامین نیاز صنعت نفت گاز به ورقهای با کیفیت از مهترین مزایای این دستاورد صنعتی است.
وی ادامه داد:ارزشافزوده بیشتر در صنایع پاییندستی فولاد و بازار صادرات، افزایش سود نسبت به محصولات مشابه، کاهش نیاز به واردات و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور را از مهمترین مزایای تولید این تختال است.