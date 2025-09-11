تیم شهرداری نوشهر در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، مقابل داماش گیلان با نتیجه یک بر یک متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان)، تیم‌های داماش گیلان و شهرداری نوشهر عصر روز چهارشنبه در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که با حساسیت بالایی دنبال شد، در نهایت با تساوی ۱–۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم، ابتدا تیم داماش با گل دقیقه ۸۱ میعاد یزدانی از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و امید داشت نخستین پیروزی فصل را در خانه جشن بگیرد. اما تنها سه دقیقه بعد، در دقیقه ۸۴، محمدرضا شیرزادی موفق شد گل تساوی را برای شهرداری نوشهر به ثمر برساند و تیمش را از شکست خارج از خانه نجات دهد.

شهرداری نوشهر با هدایت کیانوش رحمتی در این دیدار عملکردی منسجم داشت و با کسب یک امتیاز خارج از خانه، مجموع امتیازات خود را به ۴ رساند. در سوی مقابل، داماش گیلان با هدایت علی نظرمحمدی همچنان در حسرت نخستین برد فصل باقی ماند و با دو امتیاز از سه بازی، شرایط دشواری را در جدول تجربه می‌کند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که داماش به دلیل رأی کمیته انضباطی، مجبور شد این دیدار خانگی را در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار کند.