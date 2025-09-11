به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در جشن بزرگ امت احمد (ص) با تبریک این مناسبت خجسته، میلاد پیامبر مهربانی و امام ششم شیعیان را فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های اسلامی و تعمیق روحیه اخوت و برادری در جامعه دانست.

وی بیان کرد: وجود مبارک رسول خدا (ص) محور اتحاد امت اسلامی است و همه مسلمانان باید حول قرآن کریم و سیره پیامبر رحمت متحد باشند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از اختلافات افزود: اتحاد جهان اسلام بر اساس سیره پیامبر اسلام، موجب ناکامی دشمنان و پیروزی امت اسلامی خواهد شد.

وی یادآورشد: دشمنان اسلام همواره با هدف تحقق منافع خود به دنبال تفرقه میان مسلمانان هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همبستگی بر پایه قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) هستیم.