به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از ابتدای سال پنج هزار کارگاه و بنگاه اقتصادی تابع قانون کار بازرسی شدند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در پنج ماهه گذشته از سال به منظور صیانت از نیروی کار، اجرای صحیح قانون کار و کاهش حوادث ناشی از کار بیش از پنج هزار واحد کارگاهی و بنگاه اقتصادی بازرسی شدند.

احمدی افزود: در زمینه شغل‌های سخت و زیان آور نیز از ابتدای سال دو هزار درخواست در دبیرخانه سخت و زیان آور مستقر در ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت شد.

کارگران مشمول قانون شغل‌های سخت و زیان آور می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار مستمر بازنشسته شوند.