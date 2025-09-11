پخش زنده
شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر، در واکنش به تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه، این اقدام را «تروریسم دولتی» خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از خبرگزاری الجزیره، در پی حملات هوایی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر که به کشتهشدن چندین نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری انجامید، شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی نخستوزیر قطر این اقدام را «تروریسم دولتی» توصیف کرد و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر شد.
وی تأکید کرد «این حمله هرگونه امید برای آزادسازی گروگانهای فلسطینی در غزه را از بین برده و روند میانجیگری قطر برای آتشبس را مختل کرده است».
در پی این حملات، قطر اعلام کرد که در حال بررسی مجدد نقش خود در میانجیگری برای آتشبس است و با مقامات آمریکایی در حال گفتوگو برای تعیین مسیر آینده است. همچنین، قطر خواستار پاسخ جمعی از سوی کشورهای منطقه به این حمله شد و اعلام کرد که در حال مشورت با دیگر کشورهای عربی و اسلامی برای اتخاذ موضعی مشترک است.
نخستوزیر قطر تأکید کرد کشورش به عنوان میانجی بیطرف در تلاش است تا به روند صلح کمک کند، اما اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی را مانعی جدی در این مسیر دانست.