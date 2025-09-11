شهر لالجین که به عنوان پایتخت سفال ایران شناخته می‌شود، امروز شاهد رونق اقتصادی جدیدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، راه‌اندازی مزرعه پرورش شترمرغ در این منطقه، ده‌ها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان بومی ایجاد کرده است.

این پرنده با ارزش افزوده بالا در تولید گوشت، چرم و روغن، به عنوان طلای سیاه صنعت دامپروری نوین شناخته می‌شود.

مسئولان استانی از این طرح استقبال کرده و وعده تسهیل روند صدور مجوزها برای متقاضیان جدید را داده‌اند.

انتظار می‌رود این امر زمینه‌ساز تحولی پایدار در اقتصاد منطقه شود.