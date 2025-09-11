\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062c\u0627\u0645\u0639 \u062f\u06cc\u0627\u0644\u06cc\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u062f\u0634\u062a \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u06f2\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n