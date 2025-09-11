به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و به مناسبت هفته وحدت در پیامی از ریاست سازمان صدا و سیما، معاون امور استان‌های رسانه ملی مسئولین همراه و مقامات استانی، عموم مردم و کارکنان صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی تشکر کرد.

در این پیام آمده است:

من_لم_یشکر_المخلوق_لم_یشکر_الخالق

از جناب دکتر جبلی ریاست محترم بابت حضور مجدانه و صبورانه خود به این استان که همراه با جلسات متعدد و دیدار‌های مفصل و نشست‌های پی در پی بود تشکر و قدردانی میکنم. قطعا وجود با برکت ایشان در این استان و افتتاحیه ۹۰ پروژه عظیم فنی و زیر ساختی، نشست صمیمانه با همکاران مرکز، جلسه با فعالان فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب، دیدار با خانواده شهدا و همرزمان دوران دفاع مقدس، همایش نخبگان جهادگر، جلسه شورای تامین استان که به صورت فشرده صورت گرفت نشان از اهمیت این مرکز و این استان برای ایشان است که ان شالله نگاه ویژه ایشان به این مرکز ادامه خواهد داشت.

جا دارد از معاونت امور استان‌ها جناب دکتر کیخا که نگاه ویژه‌ای به مناطق کمتر برخوردار و شناسایی استعداد‌های رسانه‌ای و فعالان فرهنگی رسانه‌ای دارند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم همچنین از دکتر تیموری مدیرکل فرستنده‌های تلویزیونی و رادیویی سازمان صداوسیما که با نگاه متعالی و تسلط اطلاعاتی که نسبت به زیرساخت استان‌ها دارند به صورت جهادی نسبت به تامین و تکمیل تجهیزات خراسان جنوبی اهتمام لازم را داشتند همچنین از دکتر قرایی مدیرکل روابط عمومی استان‌ها که با حضور خود ارتباط موثر همکاران با ریاست سازمان را عهده دار بودند، دکتر عربیون مدیرکل فنی اموراستان‌ها که زحمات همیشگی مرکز خراسان جنوبی با رایزنی و پیگیری‌های ایشان رقم میخورد سپاسگزاری خودم را تقدیم کنم.

همچنین جا دارد از حضرت آیت الله عبادی نماینده محترم ولی فقیه، جناب دکتر هاشمی استاندار محترم، دکتر اسحاقی نماینده مردم عزیز قائنات و زیرکوه در مجلس، مهندس نصیری نماینده مردم شریف فردوس وطبس و سرایان و بشرویه و عشق آباد همچنین اعضای شورای تامین و امنیت استان، فعالین فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب، عموم مردم عزیز در جای جای استان خصوصا مردم مهمان نواز فردوس کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

در انتها از همکاران عزیز و پرتلاش و صبور خودم در مرکز خراسان جنوبی، معاونین مدیران محترم مرکز که با تلاش‌های خود موفقیت‌های بدست آمده را رقم زده‌اند و بدون چشم داشت درحال فعالیت مضاعف برای شناساندن استان خراسان جنوبی هستند سپاسگزارم.