پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت بهبود وضع تغذیه در دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در هفتادوهشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای کشور در دانشگاه کردستان بر استفاده از ظرفیت شوراهای صنفی - رفاهی دانشجویان برای ارائه خدمات رفاهی بهتر به دانشجویان تأکید کرد.
حبیبا با اشاره به اهمیت شناخت نیازهای نسل جوان، به ویژه نسل زد و آلفا، بر ضرورت انجام پژوهشها برای درک ویژگیها و هویت این نسل تاکید کرد.
وی افزود: شناخت دقیق این نیازها به تصمیمات بهتر و دقیقتری در عرصههای مختلف آموزشی و فرهنگی منجر خواهد شد.
معاون وزیر علوم با اشاره به چالشهای اجتماعی ناشی از استفاده بیش از حد از فضای مجازی و تأثیرات منفی آن بر سلامت روانی دانشجویان، تصریح کرد: مشکلاتی نظیر استرس، افسردگی و کاهش تعاملات اجتماعی در این نسل وجود دارد بنابراین توجه به سلامت روانی دانشجویان ضروری است.
حبیبا با تاکید بر اهمیت تقویت ورزشهای دانشجویی به عنوان راهکاری برای افزایش شادابی و نشاط در بین دانشجویان گفت: برنامهریزی برای برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام قهرمانان به المپیادهای جهانی انجام شده است.
معاون وزیر علوم با اشاره به ضرورت ایجاد فضایی شاداب و امیدبخش در دانشگاهها، خواستار توجه بیشتر به ورزشهای قهرمانی و فناورانه شد.
وی به مشکلات کمبود نیروی مشاوره در دانشگاهها انتقاد کرد و اذعان داشت: افزایش تعداد مشاوران و بهبود خدمات مشاورهای از جمله اولویتهای این وزارتخانه است.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی تغذیه دانشجویان، بر لزوم ایجاد برنامههای جدید برای بهبود وضع تغذیه در دانشگاهها تاکید کرد.
حبیبا همچنین بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی به منظور ارتقاء کیفی دانشگاهها تأکید کرد و از معاونان دانشگاهها درخواست کرد تا برنامهریزیهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
وی همچنین به ضرورت ارتباط دانشگاهها با صنعت برای فراهم ساختن فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان تاکید کرد و به نقش خیرین در ساخت خوابگاهها و بهبود امکانات دانشگاهها اشاره کرد.
حبیبا گفت: معاونان دانشجویی لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، به افزایش شادابی و نشاط میان دانشجویان کمک کنند و به رفع چالشها و مشکلات موجود در دانشگاهها بپردازند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت شوراهای صنفی دانشجویان افزود: با اهتمام دانشگاهها در حال حاضر در ۷۸ دانشگاه شورای صنفی دانشجویان تشکیل شده و انتظار داریم از ظرفیت این شوراها در حوزههای خدمات رسانی به دانشجویان به خوبی استفاده شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این نشست بتواند به تبادل نظر و همفکری در راستای بهبود شرایط دانشجویان و دانشگاهها منجر شود و به تدوین سیاستهای مؤثر در زمینه امور دانشجویی کمک کند.