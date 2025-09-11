به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سعیدی گفت: خرما یکی از محصولات کشاورزی است که در دین مبین اسلام زکات بر آن واجب است بر همین اساس کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات و مرجع قانونی جمع‌آوری زکات و هزینه‌کرد آن در راستای رفع مشکلات نیازمندان همواره سعی کرده با احیا و ترویج فرهنگ پرداخت زکات در بین آحاد جامعه به توسعه و گسترش انجام این فریضه الهی کمک کند.

وی افزود: در سال جاری نیز کمیته امداد کهنوج با نیت خیر و همراهی باغداران نیکوکار کهنوجی تاکنون توانسته به میزان ۲۵۰۰ کیلو گرم خرما را در قالب زکات واجب جمع آوری و برای رفع نیازهای ضروری و معیشتی خانواده‌های نیازمند هزینه کند.

محبی عامل زکات شهر دهکهان کهنوجنیز گفت: در سه سال گذشته از محل جمع آوری زکات سه مسجد، شش سرویس بهداشتی و تامین هزینه چند بیمار سرطانی در شهر دهکهان پرداخت شده است.