مسئول زکات کمیته امداد کهنوج از جمع آوری دو و نیم تن خرما در قالب زکات واجب با همکاری باغداران نیکوکار در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سعیدی گفت: خرما یکی از محصولات کشاورزی است که در دین مبین اسلام زکات بر آن واجب است بر همین اساس کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات و مرجع قانونی جمعآوری زکات و هزینهکرد آن در راستای رفع مشکلات نیازمندان همواره سعی کرده با احیا و ترویج فرهنگ پرداخت زکات در بین آحاد جامعه به توسعه و گسترش انجام این فریضه الهی کمک کند.
وی افزود: در سال جاری نیز کمیته امداد کهنوج با نیت خیر و همراهی باغداران نیکوکار کهنوجی تاکنون توانسته به میزان ۲۵۰۰ کیلو گرم خرما را در قالب زکات واجب جمع آوری و برای رفع نیازهای ضروری و معیشتی خانوادههای نیازمند هزینه کند.
محبی عامل زکات شهر دهکهان کهنوجنیز گفت: در سه سال گذشته از محل جمع آوری زکات سه مسجد، شش سرویس بهداشتی و تامین هزینه چند بیمار سرطانی در شهر دهکهان پرداخت شده است.