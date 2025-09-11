نوزده نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان مرکزی با اجرای پویش «به عشق پیامبر اکرم(ص) میبخشم» آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام دادگستری کل استان مرکزی، در آستانه سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و با هدف اجرای پویش «به عشق پیامبر اکرم(ص) میبخشم»، ۱۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان با تلاش ستاد دیه و مشارکت خیران از زندان آزاد شدند.
این اقدام منجر به آزادی ۱۷ مددجوی مرد و ۲ زندانی زن شده و مجموع بدهی این افراد بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان بوده است.
جزئیات مجموع رقم پرداختی:
سهم پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی یک میلیارد و دویست میلیون تومان؛
تأمین آورده خانواده مددجویان افزون بر ۵۵۷ میلیون تومان؛
گذشت کردن شکات بیش از ۲۰ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان؛
تسهیلات بانکهای عامل ۸۶۰ میلیون تومان؛
پرداختی بلاعوض از سوی ستاد مردمی دیه استان؛
و کمک خیران نیز ۸۵۱ میلیون تومان بوده است.