به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام دادگستری کل استان مرکزی، در آستانه سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و با هدف اجرای پویش «به عشق پیامبر اکرم(ص) می‌بخشم»، ۱۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان با تلاش ستاد دیه و مشارکت خیران از زندان آزاد شدند.

این اقدام منجر به آزادی ۱۷ مددجوی مرد و ۲ زندانی زن شده و مجموع بدهی این افراد بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان بوده است.

جزئیات مجموع رقم پرداختی:

سهم پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی یک میلیارد و دویست میلیون تومان؛

تأمین آورده خانواده مددجویان افزون بر ۵۵۷ میلیون تومان؛

گذشت کردن شکات بیش از ۲۰ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان؛

تسهیلات بانک‌های عامل ۸۶۰ میلیون تومان؛

پرداختی بلاعوض از سوی ستاد مردمی دیه استان؛

و کمک خیران نیز ۸۵۱ میلیون تومان بوده است.