رییس جمهور در نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل گفت: از ظرفیت مساجد میتوان برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه بهرهگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل پزشکیان در نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی استان با اشاره به ظرفیت بالای مساجد برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: در دین مبین اسلام کمک به افراد جامعه جایگاه والایی دارد و این امر به مسلمانان توصیه شده است.
وی با بیان اینکه برای گسترش عدالت در جامعه تلاش میکنیم، بیان کرد: همه انسانها توانمند هستند و ظرفیتهای نهفتهی گوناگونی دارند، که اگر از انها استفاده کنند علاوه بر زندگی شخصی خود قادر هستند برخی مشکلات جامعه را نیز با کمک وهمیاری هم حل کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: حدود ۸۰ هزار مسجد داریم، یعنی به ازای هر ۱۲۰۰ نفر یک مسجد. چرا این مساجد نمیتوانند مشکلات مردم را حل کنند؟ مگر میشود ما دور هم جمع شویم و کسی در محله ما مشکل داشته باشد،
رییس جمهور همچنین نقش سمنها و سازمانهای مردم نهاد را در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیر گذار دانست و خواستار گسترش فعالیت سازمانهای مردم نهاد بویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی شد.