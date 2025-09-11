با حکم هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مجتبی نجفی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی منصوب شد.

این انتصاب در چارچوب ماده ۱۵ اساسنامه شرکت و بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی وزیر نیرو صورت گرفته است. مدت این انتصاب، دو سال تعیین شده است.

در مراسم تودیع و معارفه که با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد، از خدمات و تلاش‌های لطیف خوش‌سیرت، مدیرعامل پیشین شرکت، قدردانی به عمل آمد.

در حکم انتصاب، از مدیرعامل جدید خواسته شده است تا در چارچوب قوانین و مقررات، با همکاری سایر اعضای هیئت مدیره و با رعایت اصول عدالت‌محوری، مردم‌سالاری و فسادستیزی، در راستای خدمت‌رسانی به مردم استان آذربایجان غربی اهتمام ویژه داشته باشد.