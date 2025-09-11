پخش زنده
از ابتدای مهر به مدت ۴۵ روز، ساعت کاری ادارههای اصفهان شناور میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: شورای ترافیک استان به پیشنهاد اعضای جلسه، شناورسازی ساعت کار ادارههای شهر اصفهان به مدت ۴۵ روز از ابتدای مهرماه را اعلام کرده است.
محمد یوسفزاده با تأکید بر اینکه با توجه به مطالعات، اجرای طرح شناورسازی میتواند در راستای کاهش بار ترافیکی مؤثر باشد، افزود: شروع به کار متناوب مدارس نیز با نظر آموزشوپرورش استان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص موارد مرتبط با کاهش ترافیک ناشی از ورود و خروج دانشآموزان در ساعت ابتدایی و پایانی مدارس نیز مقرر شد، با نظر اداره کل آموزشوپرورش استان در تمامی مناطق شهر اصفهان حیاط مدارس جهت استفاده سرویس مدارس به مدت یک ساعت در نظر گرفته شود و پلیس راهور نیز دراینخصوص تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.