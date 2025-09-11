به گزارش خبرگزاری صداوسیما استاندار گیلان در نشست بررسی مشکلات زیست‌محیطی و تالاب‌های استان، درخصوص تهدید جدی تالاب بین‌المللی انزلی بر اثر ورود روزانه صد‌ها هزار مترمکعب فاضلاب هشدار داد و گفت: احیای این پهنه آبی نیازمند تأمین اعتبارات کلان و عزم ملی برای اجرای طرح‌های شبکه و تصفیه خانه فاضلاب است.

هادی حق‌شناس در این نشست که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، افزود: تالاب انزلی کمترین مشکل را از نظر آب دارد و مسئله اصلی ورود فاضلاب و پساب‌های شهری است که حیات این تالاب را تهدید می‌کند.

وی یکی از مشکلات مهم در تالاب بین‌المللی انزلی را ورود بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب فاضلاب عنوان کرد و گفت: روزانه حدود ۳۸۰ هزار مترمکعب فاضلاب وارد تالاب انزلی می‌شود، که به دلیل سطح بالای آلودگی و سمّی بودن، اثرات تخریبی سنگینی به‌جا گذاشته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه طرح فاضلاب ۸ شهر استان از جمله رشت و انزلی از دهه‌های گذشته تعریف شد، تصریح کرد: تنها برای فاضلاب رشت و اتصال آن به انزلی دست‌کم پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، در حالی که سال گذشته کل اعتبارات تخصیص‌یافته به استان بسیار ناچیز بوده است.

هادی حق شناس با تأکید بر لزوم توجه به تکمیل و ایجاد شبکه فاضلاب در گیلان تصریح کرد: اگر فاضلاب رشت، انزلی، فومن، صومعه‌سرا و ماسال جمع‌آوری و از ورود به تالاب جلوگیری شود، تالاب انزلی در مدت ۲ سال بدون هیچ دخالت انسانی احیا خواهد شد.

وی با ابراز تأسف از اجرای ۲۶ درصدی شبکه فاضلاب در گیلان گفت: در حالی‌که در استان‌های خشک کشور باز جمله یزد و کرمان بیش از ۶۰ درصد شبکه فاضلاب اجرا شده، در گیلان فقط ۲۶ درصد این شبکه به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار گیلان با اشاره به وجود راه‌حل مشخص برای احیای تالاب بین‌المللی انزلی و دیگر تالاب‌های استان افزود: با وجود اینکه راه‌حل مشخص و فنی برای این بحران وجود دارد، اما به دلیل کمبود اعتبار و نبود اراده جدی، اجرای طرح‌ها به کندی پیش می‌رود.

هادی حق شناس مهمترین هدف دولت در گیلان را احیای کامل تالاب بین‌المللی انزلی و دیگر تالاب‌های استان و همچنین رفع مشکلات زیست‌محیطی برشمرد و افزود: برای حل اساسی معضل فاضلاب و احیای تالاب انزلی نیاز به منابع مالی چندین هزار میلیارد تومانی است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این نشست گفت: راهبرد اصلی دولت حضور فعال آحاد مردم و بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و استانی است.

الیاس حضرتی با بیان اینکه تجربه موفق مدرسه سازی به الگویی برای سایر پروژه‌ها تبدیل شده است، گفت: دولت بدون اتکا به ردیف‌های بودجه‌ای توانسته است با همراهی نیرو‌های مردمی و خیرین، تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه را تکمیل و آماده افتتاح کند و هم‌اکنون هفت هزار و ۴۰۰ مدرسه دیگر نیز در حال ساخت است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، مردم و بخش خصوصی در احیای تالاب‌های گیلان و احداث شبکه فاضلابی گیلان تصریح کرد: مدل مشارکت مردمی و ترکیب ظرفیت‌های دانشگاهیان، بازنشستگان متخصص، فعالان اجتماعی و اقتصادی می‌تواند برای حل مشکلاتی همچون رودخانه‌ها، تالاب انزلی، سراوان و مدیریت پسماند گیلان نیز اجرا شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی در حاشیه رودخانه‌ها و تالاب‌ها را از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری دانست و افزود: می‌توان تهدید‌های زیست‌محیطی را با برنامه‌ریزی علمی و استفاده از تجربیات جهانی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد.