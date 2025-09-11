پخش زنده
مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی بر اهمیت مهارتآموزی دانشجویان برای ورود به بازار کار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید احمدرضا خضری، مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی، در هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای کشور در دانشگاه کردستان همچنین استفاده از هوش مصنوعی و کلان دادهها برای پایش وضع دانشجویان و ایجاد سامانههای یکپارچه و هوشمند، مهارتآموزی دانشجویان برای ورودبه بازارکار، ضرورت ارائه راهکارهای خلاقانه و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجتماعی به منظور بهبود خدمات دانشجویی ضروری دانست.
مشاور وزیر علوم با اشاره به اهمیت وجود دانشجویان به عنوان سرمایههای انسانی و آیندهسازان کشور گفت: نظام آموزشی باید به گونهای طراحی شود که نیازهای کشور را برآورده کند و دانشجویان را به گونهای تربیت شود که در برابر چالشها و تهدیدها آماده باشند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور، از جمله تهدیدات جنگ و جهل، بر لزوم شناخت واقعیتهای موجود و درک آنها تأکید کرد و بیان داشت: برای هر اقدام مفید، اول باید وضعیت کنونی را به درستی درک کنیم و گذشته را مطالعه کنیم تا بتوانیم راهحلهای مناسبی را پیدا کنیم.
خضری ابراز امیدواری کرد که این اجلاس با هماندیشی و تبادل تجربیات، بتواند راهی برای بهبود معیشت دانشجویان بیابد.
وی بر لزوم توجه به راهکارهای خلاقانه برای تأمین نیازهای خوابگاههای دانشجویی و مسائل تغذیهای تأکید کرد و افزود: ما باید از ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی نهادهای مرتبط بیشتر بهرهمند شویم.
مشاور وزیر علوم همچنین به ظرفیتهای قانونی فراموششده اشاره کرد و گفت: باید از قوانین موجود که میتواند به ما در راستای صرفهجویی و استفاده بهینه کمک کند، بهرهبرداری نمائیم. قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند فرصتی مناسب برای شناسایی منابع و راهحلهای جدید باشد.
خضری با تأکید بر نقش فناوریهای نوین، پیشنهاد کرد که میتوان از هوش مصنوعی و کلان دادهها برای پایش وضعیت دانشجویان و ایجاد سامانههای یکپارچه و هوشمند استفاده کرد.
وی گفت: توجه به سلامت روح و روان دانشجویان در این شرایط امری ضروری است و باید مدلهای پیشگیرانهای طراحی شود که خدمات مثبت و مبتنی بر دادههای علمی را ارائه دهد.
مشاور وزیر علوم با تاکید بر ضرورت توجه به چالشهای معیشتی دانشجویان و بهرهگیری از فناوریهای نوین گفت: ما باید برای بهبود وضعیت معیشت دانشجویان و ارائه خدمات بهتر به آنان، به دنبال راهکارهای خلاقانه و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و قانونی موجود باشیم.
خضری همچنین بر اهمیت توجه به سلامت روح و جسم دانشجویان و طراحی مدلهای پیشگیرانه در خدمات دانشجویی تأکید کرد و افزود: باید مهارتآموزیهای لازم را در جهت افزایش اشتغال دانشجویان فراهم کنیم و آنان را برای ورود به جامعه مدنی و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی آماده نماییم.
وی به ضرورت تقویت مهارتهای اجتماعی دانشجویان اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید برای زندگی در جامعه و مشارکت فعال در آن آماده شوند. باید دموکراسی را به آنان آموزش دهیم تا قدرت مردم و نظام دموکراتیک را درک کنند و به هویت ملی خود افتخار نمایند.
مشاور وزیر علوم در ادامه بر ایجاد ارتباط میان مراکز نوآوری و کارآفرینی با حوزههای مرتبط با دانشجویی تأکید کرد و گفت: اگر به مهارتهای نرم دانشجویان توجه کنیم، آنها پس از فارغالتحصیلی میتوانند به راحتی با جامعه و صنعت ارتباط برقرار کنند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تربیت دانشجویان به عنوان شهروندان مسئول و آماده برای پذیرش دموکراسی و هویت ملی، خاطرنشان کرد: باید باورمندی به کشور و نظام را در دانشجویان تقویت کنیم تا بتوانند در مسیر اعتلای ایران به عنوان یک دانشجوی شایسته و مسئول گام بردارند.
دکتر خضری در پایان بر ضرورت همت تمامی ذینفعان برای بهبود شرایط آموزشی و معیشتی دانشجویان تأکید کرده و گفت: این همت جمعی میتواند زمینهساز تغییرات مثبت و سازندهای باشد که تمامی دانشجویان از آن بهرهمند شوند.
گفتنی است؛ هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه کردستان از امروز ۲۰ شهریور ماه آغاز شده است و تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.