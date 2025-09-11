استفاده از طرح‌ها و نشان‌ها بر روی نوشت افزار این روزها به روشی برای انتقال ارزش‌های فرهنگی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در آستانه ماه مهر و آغاز سال تحصیلی، خرید نوشت افزار‌ها به یکی از مشغله‌های والدین و دانش آموزان تبدیل شده است.

نوشت افزار و لوازم التحریر از پرفروش‌ترین اقلام این روز‌ها به شمار می‌روند، لوازمی که می‌تواند حاوی نماد‌های فرهنگی و ملی کشور باشد.

نوشت افزار‌ها با نماد‌های خود نقش زیادی در انتقال فرهنگ به کودکان و نوجوانان و عاملی مهم برای شکل دهی به شخصیت کودکان هستند.

در سال‌های اخیر طراحی‌های متنوع، کیفیت، قیمت مناسب نسبت به نمونه‌های خارجی و حمایت از تولیدکنندگان و کارگران ایرانی، مردم را بیشتر به سمت خرید نوشت افزار ایرانی سوق داده است.