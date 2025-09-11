پخش زنده
دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد: فرآیند ثبت نام از پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع دکتری کلیه رشتههای تحصیلی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛دانشگاه علامه طباطبایی در اطلاعیه ای مراحل ثبتنام از پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ رشتههای مختلف تحصیلی (سهمیه استعدادهای درخشان) را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه فرآیند ثبت نام از پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع دکتری کلیه رشتههای تحصیلی از تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.
گفتنی است ثبت نام دانشجویان بدون آزمون سهمیه استعداد درخشان در سه مرحله انجام میشود.
مرحله نخست: بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.atu.ac.ir
مرحله دوم: ثبت نام در سیستم آموزشی گلستان به نشانی ems.atu.ac.ir
مرحله سوم: ارسال مدارک و تکمیل فرایند ثبت نام در دانشکدههای تابعه