به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت: با حضور استاندار فارس و معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۴ طرح عمرانی، اقتصادی و آموزشی با هزینه بیش از دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسید و یا ساخت آن‌ها آغاز شد.

عزت الله جهان خواه افزود: نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بخش نوبندگان فسا افتتاح شد.

وی با بیان اینکه ساخت هفت نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی نیز آغاز شد افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

جهان خواه بیان کرد: همچنین ساخت زیرگذر روستای صحرارود و پل با ۱۰ دهانه هشت متری و باند دوم فسا به جهرم حد فاصل زاهدشهر به جهرم به طول ۲۵ کیلومتر با اعتبار بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز شد.

وی گفت: با اجرا و بهره برداری از این طرح تا سال آینده علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای، تردد وسایل نقلیه از مسیر فسا، جهرم و بندرعباس نیز افزایش می‌یابد.

جهان خواه افزود: ساخت یک واحد دامپروری هفت هزار و ۷۰۰ راسی بخش خصوصی با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۷۰ نفر به صورت مستقیم، ساخت یک واحد آموزشی ۹ کلاسه در شهر فسا و یک واحد آموزشی ۶ کلاسه در روستای جلیان با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد تومان از طرح‌هایی بود که آغاز شد.

بازدید از طرح ۳۵ هکتاری نهضت ملی مسکن فسا، شرکت در جلسه شورای اداری با حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر برنامه‌های سفر استاندار به این شهرستان بود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.