۳۰ طرح نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس با هدف توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و ایجاد درآمد پایدار، در ششتمد به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ششتمد در مراسم بهره‌ برداری از ۳۰ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در این شهرستان گفت: این نیروگاه‌ ها در راستای سیاست‌ های کمیته امداد و با هدف ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مددجویان راه اندازی شده‌ اند و با اتصال این صفحه های خورشیدی به شبکه برق، علاوه بر کمک به تامین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور، منبع درآمدی مطمئن برای این خانواده‌ ها فراهم خواهد شد.

رضا درخشنده با اشاره به استقبال مددجویان از این طرح، افزود: ۲۰ خانوار دیگر نیز برای نصب این نیروگاه‌ ها اعلام آمادگی کرده‌ اند که به محض تامین اعتبار لازم، ساخت این نیروگاهها آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات به هر کدام از متقاضیان نصب نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس پرداخت می شود، افزود: این طرح‌ ها در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی برق مواجه است، نقشی مؤثر در کمک به تولید برق و در عین حال، ایجاد خودکفایی مالی برای نیازمندان ایفا می‌ کنند.