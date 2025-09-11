پخش زنده
با حکم دکتر رضا خواجهنائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، محسن بجنوردی به سمت سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در بخشی از این حکم، بر بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در راستای تحقق اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارتقای بهرهوری، بهبود روند خدماترسانی و جلب رضایت ذینفعان تأکید شده است.
محسن بجنوردی پیش از این بهعنوان ذیحساب اداره کل استاندارد و همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی فعالیت داشته و اکنون با این انتصاب، مسئولیت هدایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان را بر عهده گرفته است.
از مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۳سال محمد رحمانی مدیر کلی اقتصاد ودارایی خراسان شمالی را بر عهده داشت.