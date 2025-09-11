در آستانه سال تحصیلی جدید، رزمایش تأمین و توزیع ۶۰۰ بسته کیف و لوازمالتحریر در شهرستان میاندورود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران گفت: همزمان با سومین روز از هفته وقف، رزمایش تأمین و توزیع ۶۰۰ بسته کیف و لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان نیازمند شهرستان میاندورود برگزار شد.
معافی افزود: این رزمایش با محوریت کمیته امداد امام خمینی(ره) و همکاری گروههای جهادی، مراکز نیکوکاری، خیرین و ستاد یادواره سرداران و ۲۳۰ شهید شهرستان، در مسجد جامع روستای سیاهچنار محل برگزاری یادواره شهدا انجام شد.
وی گفت: بستههای توزیعی که با نماد تصاویر شهدا و پیوست فرهنگی یادواره طراحی شدهاند، به دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در مدارس سراسر شهرستان اهدا شد.
معافی افزود: ارزش مجموع این بستهها بالغ بر ۸ میلیارد ریال اعلام شده که با همت والای مردم نیکوکار، گروههای جهادی بسیج و مراکز نیکوکاری شهرستان تأمین شده است.