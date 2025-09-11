به گزارش خبرگزاری صدا سیما، بر اساس ابلاغ این سازمان، تمهیدات پیشگیرانه شامل بررسی و ایمن‌سازی درختان فرسوده، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و سایر اجزای غیرسازه‌ای موقت خواهد بود.

همچنین تأکید شده است در صورت وقوع حادثه، اقدامات فوری برای رفع مشکل صورت گرفته و گزارش آن به مرکز فرماندهی و کنترل (EOC) ارسال شود.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، از آنان خواست در ساعات اوج وزش باد از توقف در مجاورت درختان کهنسال، داربست‌های ساختمانی و تابلو‌های بزرگ تبلیغاتی خودداری کنند.