امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

موفقیت در تولید پانسمان نانو پلیمری درمان زخم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۰- ۱۶:۱۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
چرا به شبکه ایران اینترنشنال عنوان شبکه تروریستی داده می‌شود؟
چرا به شبکه ایران اینترنشنال عنوان شبکه تروریستی داده می‌شود؟
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
رهایی در عید میلاد پیامبر (ص)
رهایی در عید میلاد پیامبر (ص)
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تهران
جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تهران
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
حل مشکلات مردم در سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان
حل مشکلات مردم در سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۹
خبرهای مرتبط

بهبود سریع زخم‌ها با پانسمان‌های هوشمند ایرانی

نسل جدید پانسمان‌های ترمیم زخم، محصول دانش بنیان‌ها

تولید نخستین پانسمان زیستی خشک از پرده آمنیوتیک در کشور

بهبود زخم پای دیابتی با استفاده از فرآورده‌های گیاهی

ترمیم سریع‌تر زخم‌ها با پانسمان‌های پیشرفته ایرانی

حضور پررنگ دانش‌بنیان‌های ایرانی در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ازبکستان

برچسب ها: پانسمان ، دانش پزشکی ، درمان زخم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 