۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی شامل: هروئین، کراک و شیشه در فریمان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قصد سوداگران مرگ برای انتقال محموله مواد مخدر از مسیر فریمان به شهری دیگر، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس فریمان قرار گرفت.

سرتیپ پاسدار محمدکاظم تقوی افزود: ماموران پلیس مواد مخدر فریمان با همکاری اطلاعاتی ماموران مرزبانی استان با انجام تحقیقات میدانی خودرو پژو ۲۰۶ قاچاقچیان را در محور تربت جام _ فریمان شناسایی و متوقف کردند.

تقوی ادامه داد: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو مورد نظر ۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی شامل: ۳۸ کیلو و ۲۹۵ گرم هروئین، ۱۰ کیلو و ۷۶۰ گرم کراک و ۳ کیلو و ۹۴۵ گرم شیشه را کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی ۲ متهم به مراجع قضائی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.